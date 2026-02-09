L’armement, une industrie sur le pied de guerre en France

information fournie par France 24 • 09/02/2026 à 22:59

Le groupe français Thalès, leader mondial des hautes technologies de défense, vient d’annoncer qu’il allait recruter 9000 personnes en 2026, dont 3300 en France ; la moitié le seront dans ses activités de défense. Le secteur se porte bien, et même de mieux en mieux depuis février 2022 et l’invasion à grande échelle de l’Ukraine. Depuis, la France est entrée dans une phase de réarmement accéléré, des mastodontes de la défense aux entreprises de taille plus modeste. L'entreprise KNDS a ainsi triplé ses cadences de production, passant de deux canons Caesar par mois en 2022 à six en 2024. De son côté, France Travail a annoncé la création d'un pôle consacré de l'industrie de défense, un secteur où 10 000 postes restent à pourvoir.