Les pesticides menacent la santé humaine autant que celle des écosystèmes. Pourtant, l’alternative biologique montre qu’un autre équilibre est possible : des sols vivants, des rendements plus résilients, une économie locale renforcée. Dans cette édition de Derrière l’image, Gabrielle Maréchaux, journaliste environnement à The Conversation France, décrypte les paradoxes d’une transition agricole mondiale : comment nourrir sans détruire, produire sans dépendre, et replacer la santé du vivant au cœur de nos choix politiques et alimentaires. Retrouvez l'article cité par Gabrielle Maréchaux sur https://theconversation.com/fr : "Des pesticides dans les nuages" (https://theconversation.com/des-pesticides-dans-les-nuages-les-dessous-dune-etude-inedite-266505).
L’agriculture sans pesticides : préserver "tous les maillons de la chaîne alimentaire jusqu’à nous"
