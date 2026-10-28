Plusieurs grandes entreprises chinoises ont rompu leur collaboration avec Kylian Mbappé. Le joueur a présenté ses excuses, invoquant "un profond respect pour le peuple chinois et son histoire".
Kylian Mbappé a dû s'excuser après avoir ri à une blague sur Mao Zedong
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