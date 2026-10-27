"Je demande au Premier ministre de faire un vote" : le député Louis Boyard sollicite un vote sur la question de Parcoursup à l'issue du débat mercredi au parlement, durant le point presse hebdomadaire de La France Insoumise à l'Assemblée nationale au lendemain d'annonces du gouvernement qui n'ont pas convaincu les organisations lycéennes et étudiantes, lesquelles ont appelé à poursuivre la mobilisation.
Crise dans l'éducation : Boyard (LFI) demande un vote sur Parcoursup
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