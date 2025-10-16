Le corps de l'opposant historique kényan Raila Odinga, décédé en Inde à 80 ans d'une probable crise cardiaque, a été rapatrié jeudi au Kenya.
Kenya: le corps de l'opposant historique Raila Odinga rapatrié à Nairobi
