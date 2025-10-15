"C'était un recours sur la perte du mandat de conseillère départementale", relativise le député RN Jean-Philippe Tanguy, après que le Conseil d'Etat a rejeté le recours de Marine Le Pen contre l'application immédiate de sa peine d'inéligibilité. SONORE
Recours rejeté de Marine Le Pen: Tanguy relativise la décision du Conseil d'Etat
