Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche", Louise Dupont rencontre l’actrice Karin Viard et Oulaya Amamra pour "La Maison des femmes", le premier long-métrage de la réalisatrice Mélisa Godet. Inspiré de situations réelles, le film nous plonge dans le quotidien d’une structure dédiée à l’accueil et à l’accompagnement des femmes victimes de violences.
Karin Viard dans "La maison des femmes": "Un film nécessaire"
