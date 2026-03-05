 Aller au contenu principal
Karin Viard dans "La maison des femmes": "Un film nécessaire"

information fournie par France 24 05/03/2026 à 18:08

Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche", Louise Dupont rencontre l’actrice Karin Viard et Oulaya Amamra pour "La Maison des femmes", le premier long-métrage de la réalisatrice Mélisa Godet. Inspiré de situations réelles, le film nous plonge dans le quotidien d’une structure dédiée à l’accueil et à l’accompagnement des femmes victimes de violences.

