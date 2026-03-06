L’invité d’Au Cœur de l’Info est Karim Amellal, ambassadeur pour la Méditerranée de 2020 à 2025. Dans une tribune publiée dans Le Monde, il rappelle que les changements de régime imposés de l’extérieur et par la force ont souvent conduit à l’instabilité, voire au chaos.
Karim Amellal : les changements de régime imposés mènent-ils au chaos ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro