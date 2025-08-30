La star hollywoodienne Julia Roberts foule pour la première fois le tapis rouge du Festival de Venise à l'occasion de la première de "After the Hunt", drame psychologique sur le thème de la culture du boycott et du mouvement MeToo, réalisé par Luca Guadagnino.
Julia Roberts fait ses débuts sur le tapis rouge de la Mostra de Venise
