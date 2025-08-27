À Kibera, plus grand bidonville du Kenya situé à Nairobi, les habitants collectent des déchets plastiques et les échangent contre des points "verts" qui peuvent être utilisés pour accéder à des services essentiels.
Dans le plus grand bidonville du Kenya, l'échange de plastiques contre des services
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro