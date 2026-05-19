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Judith Godrèche à Cannes : "Le cinéma participe à une révolution des mœurs"

information fournie par France 24 19/05/2026 à 15:18

Figure du mouvement #MeToo en France, Judith Godrèche présente au Festival de Cannes "Mémoire de fille", adaptation du récit autobiographique d’Annie Ernaux, Prix Nobel de littérature en 2018. Un film intime et féministe sur les souvenirs traumatiques d’une adolescente, porté par Tess Barthélémy, la propre fille de la réalisatrice.

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