Avec Jocelyn Balu et son album "Borumba", la rumba congolaise devient un véritable vecteur de message, entre tradition et modernité. STL et Tito apportent de leur côté une touche afro-caribéenne, bouyon et shatta à leur projet en commun, "Scream".
Jocelyn Balu, STL et Tito : trois univers, une même énergie
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