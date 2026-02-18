"Ils sont exceptionnels, c'est les plus forts!": à la sortie du site olympique d’Anterselva après le relais masculin, les supporteurs français applaudissent le sacre de Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet et Eric Perrot.
JO/Biathlon: les fans français saluent une victoire "magnifique" en relais
