JO 2026 : la Française Miradoli en argent sur le super-G

information fournie par France 24 13/02/2026 à 10:14

Romane Miradoli a remporté la médaille d'argent en Super-G aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026. À 31 ans, la Française a décroché sa première médaille olympique, la première pour une Française en ski alpin depuis 24 ans. Elle est devancée par l'Italienne Federica Brignone qui s'est imposée dix mois après une grave blessure à la jambe gauche.

