Romane Miradoli a remporté la médaille d'argent en Super-G aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026. À 31 ans, la Française a décroché sa première médaille olympique, la première pour une Française en ski alpin depuis 24 ans. Elle est devancée par l'Italienne Federica Brignone qui s'est imposée dix mois après une grave blessure à la jambe gauche.
JO 2026 : la Française Miradoli en argent sur le super-G
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro