Le Sénégal a décroché deux médailles d'or en lutte de plage aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. Elisabeth Diatta a remporté l’or dans la catégorie des -55 kg, la première du pays hôte aux JOJ. Elle a été imitée par son compatriote Maguette Diop, sacré chez les -80 kg.
Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 : doublé doré pour le Sénégal
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro