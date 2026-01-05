 Aller au contenu principal
Jeux olympiques d'hiver en Italie : des préparatifs controversés

information fournie par France 24 05/01/2026 à 14:29

L’Italie se prépare pour accueillir les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina qui s’annoncent comme une vitrine mondiale pour la péninsule. L'événement est organisé sur quatre régions italiennes. À moins de deux mois de l'arrivée de la flamme olympique, les organisateurs font face à de sérieux défis et des critiques émergent vis-à-vis de l’impact sur le territoire. Un reportage de notre correspondante Natalia Mendoza.

