Jean Pisani-Ferry : "Sans accord sur le budget, les marchés vont commencer à s'inquiéter !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 27/01/2025 à 14:34

Dans cette émission, Jean Pisani-Ferry, économiste, professeur d'économie à Sciences Po et co-auteur du livre "Les nouvelles règles du jeu" aux éditions du Seuil, discute de sujets cruciaux pour l'avenir écologique et économique de la planète. Voici les principaux éléments abordés :

• Éviter un chaos écologique planétaire : Jean Pisani-Ferry propose des solutions pour prévenir les crises écologiques et assurer un développement durable.

• Analyse de la situation économique française : Il offre un aperçu des défis actuels, en se concentrant sur le budget 2025, les réformes des retraites et le déficit budgétaire.

• Perspectives et recommandations : L'économiste partage ses vues sur les meilleures pratiques pour renforcer la résilience économique et environnementale de la France et de la planète.

Ecorama du 27 janvier 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.