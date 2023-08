Jean-Marc Jancovici : "La décroissance ne fait pas plaisir mais elle est inexorable !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 29/08/2023 à 11:45

Jean-Marc Jancovici, associé co-fondateur de Carbone 4, fondateur et président de The Shift Project, était l'invité de l'émission Ecorama enregistrée lors de la REF du Medef le 28 août 2023 à l'Hippodrome de Longchamp, et présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'ère de "l'ébullition mondiale", la montée du climatoscepticisme, la sobriété par la décroissance, le développement des énergies renouvelables.