A la Une de la presse, ce lundi 4 mai, les tensions entre le Donald Trump et Friedrich Merz, qui tente de relativiser l’annonce du retrait de 5000 soldats américains basés en Allemagne. Un gâteau d’anniversaire qui fait polémique en Israël. Le Met Gala, la grand-messe de la mode, qui se tient ce soir à New York. Une édition sous le patronage de Jeff Bezos, cette année. Et une idylle qui dérange dans les prétoires suisses.
Jean-Luc Mélenchon, "le candidat permanent"
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