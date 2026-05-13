Dans un entretien accordé à France 24, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), assure qu'elle a "tiré les enseignements de ce qui s'est passé au Maroc" après la finale controversée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Selon lui, "il est très important que dans l'esprit de tous ceux qui regardent la CAN, une chose soit claire, c'est que le gagnant gagne car il est le meilleur". À quelques mois du Mondial 2026, il assure penser "qu'un pays africain gagnera", après la qualification en demi-finale du Maroc en 2022.
"Je pense qu'un pays africain gagnera la Coupe du monde", dit Patrice Motsepe, président de la CAF
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