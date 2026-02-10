 Aller au contenu principal
Israël : Smotrich veut enterrer "l'idée d'un État palestinien"

information fournie par France 24 10/02/2026 à 00:41

Les critiques contre Israël se multiplient à l'international après les annonces de mesures renforçant considérablement son contrôle sur la Cisjordanie. Dimanche, le cabinet de sécurité israélien a étendu ses prérogatives notamment dans les zones A et B, enterrant un peu plus les accords d'Oslo.

