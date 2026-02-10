Les critiques contre Israël se multiplient à l'international après les annonces de mesures renforçant considérablement son contrôle sur la Cisjordanie. Dimanche, le cabinet de sécurité israélien a étendu ses prérogatives notamment dans les zones A et B, enterrant un peu plus les accords d'Oslo.
Israël : Smotrich veut enterrer "l'idée d'un État palestinien"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro