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Israël: la raffinerie de pétrole de Haïfa touchée par des missiles iraniens

information fournie par AFP Video 19/03/2026 à 20:10

La raffinerie de pétrole de Haïfa, dans le nord d'Israël touchée des tirs de missiles depuis l'Iran.

Proche orient
Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier
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