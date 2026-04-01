Lundi soir, la Knesset, le Parlement israélien a adopté une loi très controversée qui rétablit la peine de mort pour les Palestiniens accusés de meurtre commis dans le cadre d’actions « terroristes ». Adoptée par 62 députés, contre 48, la loi marque un tournant dans la politique pénale et affaiblit un peu plus l’Etat de droit en Israël.
Israël : la peine de mort... uniquement pour les Palestiniens
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