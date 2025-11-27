En Israël, la société se fracture autour de la question du service militaire obligatoire pour les ultra-orthodoxes. Ces religieux, qui représentent 15% de la population, sont historiquement exemptés de service, mais un projet de loi prévoit de lever cette exception, face aux besoins grandissants dans les rangs de l’armée après deux ans de guerre à Gaza. Depuis l’été, une centaine de jeunes refusant leur ordre de conscription ont été arrêtés. Reportage de notre correspondante en Israël, Claire Duhamel.
Israël : imposer le service militaire aux ultra-orthodoxes ? La société divisée
