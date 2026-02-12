La France exige la démission de Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens après ses propos lors d'un forum à Doha organisé par la chaine Al-Jazeera. Problème, la citation qui lui est reprochée - "Israël est l'ennemi commun de l'humanité" - n'existe pas et a été déformée. Anatomie d'une polémique avec Jules BOITEAU dans Info Intox.
"Israël, ennemi commun de l’humanité" : itinéraire d'une citation prêtée à tort à Francesca Albanese
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro