"Israël, ennemi commun de l’humanité" : itinéraire d'une citation prêtée à tort à Francesca Albanese

information fournie par France 24 12/02/2026 à 21:56

La France exige la démission de Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens après ses propos lors d'un forum à Doha organisé par la chaine Al-Jazeera. Problème, la citation qui lui est reprochée - "Israël est l'ennemi commun de l'humanité" - n'existe pas et a été déformée. Anatomie d'une polémique avec Jules BOITEAU dans Info Intox.

Proche orient

L'offre BoursoBank