Un convoi transportant des dépouilles d'otages morts en captivité à Gaza arrive à un centre médico-légal de Tel-Aviv pour identification, après que le Hamas a rendu leurs corps dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu visant à mettre fin au conflit qui a duré deux ans. IMAGES
Israël: des dépouilles d'otages à Gaza transportées à un centre médico-légal
