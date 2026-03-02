L'Iran assure qu'un bombardement américano-israélien a lourdement détruit une école du sud du pays et avance le bilan de 168 morts. Ni les Etats-Unis ni Israël ne confirment la paternité de cette attaque. Si, pour l'heure, il est impossible de vérifier en toute indépendance la responsabilité de cette frappe et le nombre de victimes, l'analyse des images nous fournit certains éléments.
Iran : que sait-on sur la destruction de l'école de Minab ?
