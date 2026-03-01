Un présentateur de la télévision d'Etat iranienne a annoncé dimanche à 05H00 locales (01H30 GMT), le décès de l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique d'Iran qui était au pouvoir depuis 36 ans. Le président du Parlement iranien a indiqué que le pays était préparé à cette éventualité.
Iran: la télévision d'Etat confirme la mort d'Ali Khamenei
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro