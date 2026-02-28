Les forces de la coalition dirigée par les Etats-Unis abattent plusieurs missiles et drones chargés d'explosifs au-dessus d'Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan irakien.
Irak: la défense aérienne abat un drone au-dessus d'Erbil
