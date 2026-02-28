 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Irak: la défense aérienne abat un drone au-dessus d'Erbil

information fournie par AFP Video 28/02/2026 à 18:31

Les forces de la coalition dirigée par les Etats-Unis abattent plusieurs missiles et drones chargés d'explosifs au-dessus d'Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan irakien.

Proche orient
Etats-Unis / Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Prononciation de "Epstein" par Mélenchon: des "propos abjects", selon Nuñez

information fournie par AFP Video 27 févr.
1
2

Barrot: une provocation "ridicule" si le drone qui s'est approché du porte-avions est russe

information fournie par AFP Video 27 févr.
2
3

"Epstine": Mélenchon à nouveau accusé d'antisémitisme

information fournie par AFP 27 févr.
6
4

Inondations au Brésil : 13 personnes toujours portées disparues

information fournie par AFP Video 27 févr.
5

Drone russe près d'un porte-avions français : "provocation ridicule" selon Paris

information fournie par AFP 27 févr.
7
6

Conflit avec l'Afghanistan: les Etats-Unis disent soutenir le droit du Pakistan à se défendre

information fournie par AFP 03:12
4
7

"Tout ce qui peut contribuer à la liberté du peuple iranien va dans le bon sens"(Le Pen)

information fournie par AFP Video 11:40
3
8

"Opération" de Washington et Israël contre la "menace existentielle" iranienne (Netanyahu)

information fournie par AFP Video 11:50
1
1

Dans l'hiver glacial ukrainien, un boulanger français apporte du réconfort avec son pain

information fournie par AFP 22 févr.
2

Dans les zones inondées du Maroc, un ramadan loin des célébrations traditionnelles

information fournie par AFP Video 22 févr.
3

Les crues se stabilisent lentement dans une partie de l'Ouest

information fournie par AFP Video 22 févr.
4

Dans les zones inondées du Maroc, un ramadan loin des célébrations traditionnelles

information fournie par AFP 22 févr.
5

À Lyon, l'ultradroite rend hommage au "camarade" Quentin Deranque

information fournie par AFP Video 22 févr.
6

Au Salon de l'agriculture, les cloches et la viande mais pas les vaches

information fournie par AFP 21 févr.
7

A Lyon, l'ultradroite rend hommage au "camarade" Quentin Deranque

information fournie par AFP 21 févr.
6
8

Sous la menace d'une frappe américaine, l'Iran dit vouloir un accord "rapide"

information fournie par AFP 20 févr.
5
1

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.
2

Jean-Marc Chéry (STMicroelectronics) : "Nous sommes repartis dans une phase de croissance !"

information fournie par Ecorama 30 janv.
3

Arnaques dopées à l’IA, pièges sur la seconde main et voyages 2026 : ce qu’il faut retenir

information fournie par BoursoBank Clients 31 janv.
4

Paiements : ce qui va changer en 2026

information fournie par BoursoBank Clients 04 févr.
6
5

Top 5 IA du 29/01/2026

information fournie par Libertify 30 janv.
6

La hausse de l'or plombée par le mini-krach ?

information fournie par Ecorama 02 févr.
1
7

Denis Ferrand (Rexecode) : "Ceux qui pensent qu'un patron ferait un bon Président sont les mêmes qui voulaient la taxe Zucman !"

information fournie par Ecorama 02 févr.
1
8

La Russie menace de poursuivre la guerre en Ukraine en pleines négociations à Abou Dhabi

information fournie par AFP 04 févr.
6

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank