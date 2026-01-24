Des dizaines de femmes kurdes se sont tressé les cheveux lors d'une manifestation vendredi au Kurdistan d'Irak, réagissant à une vidéo devenue virale d'un soldat se vantant d'avoir coupé la natte d'une combattante kurde de Syrie.
Irak: des tresses en solidarité avec une combattante kurde de Syrie
