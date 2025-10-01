 Aller au contenu principal
Intentions de vote à la présidentielle 2027 : la gauche présente au second tour ?

information fournie par France 24 01/10/2025 à 16:31

Un nouveau sondage réveille la classe politique française, encore endormie par l'attente d'un nouveau gouvernement. Le Rassemblement national (RN) devancerait ses rivaux avec 33 à 35 % des intentions de vote, devant Édouard Philippe (entre 16 et 19 %) et Raphaël Glucksmann (entre 14 et 16 %). Face à ces chiffres, comment la gauche pourrait-elle se qualifier pour le second tour ? Roselyne Febvre en discute avec Pablo Pillaud-Vivien de la revue Regards et Stéphane Vernay de Ouest-France.

