Imaginez : une énergie solaire infinie et un vide cosmique qui refroidit des data centers sans besoin d'eau. Alors que l'intelligence artificielle demande aujourd’hui des puissances de calcul colossales (et qui croissent très vite), une nouvelle idée s’impose : déplacer ces data centers énergivores au‑delà de notre atmosphère. Cette idée a priori astucieuse est aussi le miroir de nos contradictions technologiques... l'espace étant déjà pollué par un nombre toujours plus important de satellites.
Intelligence artificielle : la folle idée des data centers dans l'espace
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro