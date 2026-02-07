Une succession de dépression s'abat depuis une semaine sur le nord-ouest du Maroc. De larges zones des provinces de Sidi Kacem et de Larache sont inondéses. Environ 150.000 personnes ont dû être évacuées selon les autorités.
Inondations au Maroc, environ 150.000 personnes évacuées selon les autorités
