Inondations au Maroc, environ 150.000 personnes évacuées selon les autorités

information fournie par France 24 07/02/2026 à 22:26

Une succession de dépression s'abat depuis une semaine sur le nord-ouest du Maroc. De larges zones des provinces de Sidi Kacem et de Larache sont inondéses. Environ 150.000 personnes ont dû être évacuées selon les autorités.

