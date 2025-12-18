Après les inondations meurtrières au Maroc, des vidéos produites par intelligence artificielle laissent croire que des stades de la Coupe d'Afrique des Nations sont impraticables et amplifient la catastrophe dans la région touchée. Une pratique destinée à générer plus de vues et monétiser le contenu sur les plateformes.
Inondations au Maroc: des comptes de désinformation exploitent la catastrophe
