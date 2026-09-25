Rendez-vous avec l’artiste de Goma, Innoss’B, qui du haut de ses 29 ans peut se targuer d’avoir déjà quinze ans de carrière à son actif. Lauréat du télé crochet "Vodacom Superstar" à l’âge de 13 ans, il n’a eu de cesse que de construire un répertoire solide qui lui vaut aujourd’hui de récolter de nombreux trophées. Avec plus de 400 millions de streams et presque 700 millions de vues YouTube au compteur, il est devenu définitivement l’une des stars du continent africain.
Innoss’B, l’enfant prodige devenu grand
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