Des équipes de secours animalier anesthésient et effectuent des examens de santé sur des orangs-outans menacés par les incendies qui ravagent Bornéo.
Indonésie: des orangs-outans évacués des zones incendiées
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro