Au moins huit personnes ont péri samedi dans un glissement de terrain survenu en pleine nuit dans l'île indonésienne de Java et plus de 80 personnes restent portées disparues, a annoncé l'agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).
Indonésie: au moins 8 morts et plus de 80 disparus dans un glissement de terrain
