Images des dégâts causés par un incendie de forêt qui s'est propagé à Penco, dans le sud du Chili. Les feux, qui brûlent depuis deux jours dans les régions de Ñuble et du Biobío, ont fait au moins 15 morts et forcé plus de 50 000 personnes à évacuer, selon le gouvernement.
Incendies au Chili: images des dégâts à Penco
