Des pompiers luttent contre un incendie dans un quartier résidentiel proche de Tel-Aviv, causé par des débris après l'interception d'un missile.
Incendie dans un quartier résidentiel près de Tel-Aviv après l'interception d'un missile
