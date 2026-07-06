Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez arrive au poste de commandement des sapeurs-pompiers installé à Ille-sur-Têt dans les Pyrénées-Orientales, alors que l'incendie qui a entraîné l'évacuation de 10.000 personnes et parcouru plus de 4.600 hectares ralentit mais n'est toujours pas fixé. IMAGES
Incendie dans les Pyrénées-Orientales: Laurent Nuñez arrive sur place
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