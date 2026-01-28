Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, la police américaine de l’immigration (ICE) bénéficie de moyens financiers inédits. Un renforcement budgétaire massif qui profite largement à des entreprises privées, souvent proches du pouvoir.
Immigration : l’ICE, gouffre financier de l’Amérique de Trump
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro