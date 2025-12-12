Un immeuble d'habitation a été endommagé après une attaque nocturne de drones à Tver, à moins de 200 kilomètres au nord-ouest de Moscou et à environ 45 km de la résidence présidentielle russe située dans le parc national de Zavidovo. Au moins sept personnes, parmi lesquelles un enfant, ont été blessées, selon les autorités locales. IMAGES
Immeuble endommagé après une attaque de drone près de Moscou
