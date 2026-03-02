Des images montrent une frappe près d'une base de la coalition internationale, à proximité de l'aéroport international d'Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan irakien, dans le nord de l'Irak. De nouvelles explosions ont retenti dans la ville, qui abrite des bases américaines, rapporte un journaliste de l'AFP présent à proximité du consulat des Etats-Unis. IMAGES
Images de la frappe sur une base près de l’aéroport international d’Erbil
