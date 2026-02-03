Images du bâtiment de la Bourse de Bombay en Inde. L'indice Nifty s'est envolé de quelque 5%, après l'annonce par le président américain Donald Trump d'un "accord commercial" entre les États-Unis et l'Inde, après des mois de tensions entre la première et la cinquième économie mondiale. IMAGES
Images de la Bourse de Bombay après l'accord commercial Inde/États-Unis
