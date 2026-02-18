Mardi, la diplomate Anne-Claire Legendre a succédé à Jack Lang et a pris la tête de l’IMA, l’Institut du monde arabe. Son souhait : « ramener de la sincérité dans cette institution ». Et aussi de la stabilité car l'institution est en souffrance, notamment financière.
IMA : retisser des liens avec le monde arabe
