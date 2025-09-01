"Il faut être prêt parce que les temps sont incertains", dit Bardella

"Il faut être prêt parce que les temps sont incertains", déclare le président du Rassemblement national Jordan Bardella à la sortie du siège du RN, où se tenait un "bureau de campagne" pour anticiper une possible dissolution et de nouvelles législatives. SONORE
