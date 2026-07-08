Alors que deux sommets consacrés à l'intelligence artificielle se tiennent cette semaine à Genève et à Paris, la rivalité entre Washington et Pékin s’intensifie. Les modèles chinois séduisent par leurs coûts plus faibles, mais posent aussi de nouvelles questions de souveraineté.
IA : l'Europe face à la guerre des modèles américains et chinois
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