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IA : ce qui rassure et ce qui inquiète les investisseurs

information fournie par Boursorama 19/05/2026 à 11:39

Portés par les résultats des géants de la tech, les investissements dans l'intelligence artificielle continuent d'accélérer à un rythme inédit. Infrastructures, cloud, puces électroniques ou IA “agentique” : la révolution technologique semble s'intensifier, même si certaines interrogations persistent encore sur la rentabilité de ces dépenses colossales et les risques d'emballement du marché. L'analyse de Guillaume Uettwiller, gérant thématique chez CPRAM.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

IA: Intelligence artificielle
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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