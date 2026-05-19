IA : ce qui rassure et ce qui inquiète les investisseurs

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Portés par les résultats des géants de la tech, les investissements dans l'intelligence artificielle continuent d'accélérer à un rythme inédit. Infrastructures, cloud, puces électroniques ou IA “agentique” : la révolution technologique semble s'intensifier, même si certaines interrogations persistent encore sur la rentabilité de ces dépenses colossales et les risques d'emballement du marché. L'analyse de Guillaume Uettwiller, gérant thématique chez CPRAM.