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Houthis : les nouveaux maîtres de la mer Rouge ?

information fournie par France 24 15/09/2026 à 00:10

En l’espace de quelques jours, à l’issue d’une offensive éclair, les insurgés houthis, pro-iraniens, ont pris le contrôle de l’ensemble du littoral yéménite de la mer Rouge. Déjà vendredi, il s'étaient emparés du stratégique détroit de Bab el-Mandeb. Autrefois simple guérilla de montagne, les insurgés d’Ansar Allah s'imposent de plus en plus sur la scène internationale.

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