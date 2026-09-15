En l’espace de quelques jours, à l’issue d’une offensive éclair, les insurgés houthis, pro-iraniens, ont pris le contrôle de l’ensemble du littoral yéménite de la mer Rouge. Déjà vendredi, il s'étaient emparés du stratégique détroit de Bab el-Mandeb. Autrefois simple guérilla de montagne, les insurgés d’Ansar Allah s'imposent de plus en plus sur la scène internationale.
Houthis : les nouveaux maîtres de la mer Rouge ?
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