Le magnat de la presse et activiste prodémocratie Jimmy Lai a été condamné lundi par un tribunal de Hong Kong à une peine de 20 ans de prison pour collusion avec l'étranger et publication séditieuse. Le chef de l'exécutif hongkongais, John Lee, a jugé "profondément satisfaisante" cette condamnation, tandis que l'ONG Human Rights Watch a estimé qu'elle équivalait à un "arrêt de mort". Les explications de Marie Holzman, sinologue, présidente de solidarité Chine.
Hong Kong sous emprise de la Chine ?
