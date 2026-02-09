 Aller au contenu principal
Hong Kong sous emprise de la Chine ?

information fournie par France 24 09/02/2026 à 23:51

Le magnat de la presse et activiste prodémocratie Jimmy Lai a été condamné lundi par un tribunal de Hong Kong à une peine de 20 ans de prison pour collusion avec l'étranger et publication séditieuse. Le chef de l'exécutif hongkongais, John Lee, a jugé "profondément satisfaisante" cette condamnation, tandis que l'ONG Human Rights Watch a estimé qu'elle équivalait à un "arrêt de mort". Les explications de Marie Holzman, sinologue, présidente de solidarité Chine.

L'offre BoursoBank